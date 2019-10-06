Новосибирские компании планируют реализовать пилот по цифровизации электросетей

НОВОСИБИРСК, 6 октября. /ТАСС/. Предприятия новосибирского промышленного кластера "Цифровая энергетика" планируют совместно с "Россети Сибирь" (входит в группу "Россети") до конца 2020 года реализовать пилотный проект по цифровизации электрических сетей, который предусматривает создание единой информационной платформы для всех автоматизированных систем учета, контроля и оперативного управления сетями. Проект позволит свести к минимуму потери и время отключений электроэнергии, сообщил ТАСС исполнительный директор ассоциации "Специализированная организация промышленного кластера "Цифровая энергетика" Алексей Шибанов.

"Пилотный проект совместно с "Россети Сибирь" планируем реализовать до конца 2020 г. Суть технического решения, которое внедрим на сетях, состоит в том, что все системы автоматизации технологических процессов будут получать информацию о режимах работы и потребления электрической энергии непосредственно с приборов коммерческого учета, а не с отдельных других датчиков", - сказал Шибанов.

Он пояснил, что одна из целей программы цифровизации электрических сетей состоит в том, чтобы информация, поступающая с таких приборов, была исходной и базовой для всех остальных систем, в том числе систем диспетчерского управления и систем оперативного переключения. По словам Шибанова, реализация проекта позволит повысить точность сбора данных, свести к минимуму коммерческие и технические потери в сетях, а также в несколько раз сократить время перерывов в электроснабжении. Внедрение системы, по мнению собеседника агентства, из-за снижения издержек позволит удержать рост тарифов на электроэнергию.

"Инвестиции в проект составят более 500 млн рублей, окончательная стоимость будет определена до конца ноября после утверждения территории его реализации. Предполагается, что проект будет реализован на территории Новосибирской области и соседних регионов", - добавил Шибанов.

О кластере

Кластер "Цифровая энергетика" в рамках нацпроекта "Цифровая экономика РФ" создали в июле 2019 года новосибирские предприятия "Радио и микроэлектроника", "Энергетика. Микроэлектроника. Автоматика", "Болид", НПП "Микропроцессорные технологии", НПФ "Арс Терм" и НПФ "Ирбис". В общей сложности в его состав вошли 14 компаний. Объединение будет производить продукты автоматизации управления режимами электрических сетей, продукцию, связанную с исполнением функций защиты объектов сетевого хозяйства, а также оборудование индивидуального учета электрической энергии.

О нацпроекте

Национальный проект "Цифровая экономика РФ" разработан на срок до 2024 г., он включает шесть федеральных проектов: нормативное регулирование цифровой среды, информационная инфраструктура, кадры для цифровой экономики, информационная безопасность, цифровые технологии и цифровое госуправление. Общий объем финансирования нацпроекта на ближайшие шесть лет - свыше 1,5 трлн рублей.