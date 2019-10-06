Во Владивостоке над новым танкером "Михаил Лазарев" поднят флаг России

ВЛАДИВОСТОК, 6 октября. /ТАСС/. Торжественная церемония поднятия государственного флага РФ на новом танкере ледового класса Arc7 "Михаил Лазарев", принадлежащем компании "Совкомфлот", состоялась у причала Морского вокзала во Владивостоке. Судно будет перевозить грузы по маршрутам Северного морского пути (СМП) в районе Обской губы.

"Сегодня у нас праздничный день. В состав флота РФ входит уникальное по своему техническому оснащению и характеристикам судно ледового усиленного класса Arc7 "Михаил Лазарев". Незамедлительно после церемонии имянаречения, освящения и подъема государственного флага судно проследует к месту своей работы на маршруты акватории Северного морского пути и будет выполнять задачи по перевозке народно-хозяйственных грузов в рамках проекта "Новый порт" компании "Газпром нефть". Судно названо в честь легендарного российского мореплавателя и путешественника Михаила Петровича Лазарева", - сообщил во время церемонии председатель совета директоров компании "Совкомфлот" Сергей Франк.

"Крестной матерью" судна стала заместитель министра экономического развития РФ Оксана Тарасенко. Ей предоставили честь принять участие в церемонии.

По информации компании, "Михаил Лазарев" является четвертым судном серии "Штурман Альбанов". Судно имеет левое усиление, позволяющее ему двигаться во льдах толщиной в 1,8 метра. Оно оснащено двумя специальными колонками для движения на 360 градусов, также способно двигаться кормой вперед, что позволяет ломать более тяжелые льды. "Михаил Лазарев" может работать при температурах до минус 45 градусов и двигаться на мелководье.

"Совкомфлот" - крупнейшая судоходная компания России, одна из ведущих в мире компаний по морской транспортировке углеводородов, а также обслуживанию шельфовой разведки и добычи нефти и газа. Собственный и зафрахтованный флот включает 147 судов общим дедвейтом свыше 12,8 млн тонн. Более 80 судов обладает ледовым классом.