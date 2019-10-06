Комплекс с казино построят в игорной зоне "Сибирская монета" за 3,6 млрд рублей

ТАСС, 6 октября. Власти Алтайского края заключили соглашение с компанией "Золотая ласточка 8" о строительстве развлекательного комплекса с казино в игорной зоне "Сибирская монета". В объект планируется вложить не менее 3,6 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье на официальном сайте региона.

"Управление Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности подписало соглашение с ООО "Золотая ласточка 8" о реализации инвестиционного проекта по строительству многофункционального развлекательного комплекса с казино на территории игорной зоны "Сибирская монета". Новый объект должны ввести в эксплуатацию до 2024 года, а объем инвестиций составит не менее 3,6 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Под строительство комплекса инвестору предоставили в аренду два земельных участка общей площадью 9,5 га.

"На первом этапе, в 2020 году, компания будет строить слот-зал на 300 игровых автоматов и десять игровых столов. На втором этапе, в 2021-2023 годах, запланировано возведение гостиницы по франшизе одного из международных брендов", - отметили представители краевых властей.

Площадь гостиничного комплекса составит около 10 тыс. квадратных метров, в нем будет до 150 номеров разных категорий. Его строительство планируют начать в 2021 году. На третьем этапе проекта в "Сибирской монете" построят казино площадью 5 тыс. квадратных метров и зоны отдыха.

1 июля 2009 года в России вступил в силу закон, согласно которому в стране были закрыты все предприятия игорного бизнеса. Исключение сделали только для казино в четырех особых игорных зонах - в Алтайском, Краснодарском и Приморском краях, а также в Калининградской области. 23 июля 2014 года подписан закон о создании пятой игорной зоны - в Республике Крым.

Алтайская "Сибирская монета" расположена на площади 2,3 тыс. га в живописных предгорьях на границе с особой экономической зоной "Бирюзовая Катунь".

Компания "Золотая ласточка 8" зарегистрирована в Алтайском крае, занимается гостиничным бизнесом.