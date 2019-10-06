Хайнань планирует открыть еще 100 международных авиарейсов к 2020 году

ХАЙКОУ, 6 октября. /ТАСС/. Правительство провинции Хайнань планирует открыть к следующему году 100 новых международных рейсов из аэропортов региона. Об этом заявил заместитель главы Управления транспорта провинции Хайнань Чжан Вэй.

"Правительство провинции продолжит направлять финансовые субсидии международным аэропортам Хайкоу и Санья - Мэйлань и Феникс - для развития гражданской авиации и открытия 100 новых международных рейсов к 2020 году", - приводит его слова газета "Хайнань жибао".

"В то же время мы ускорим работы по сооружению второй очереди аэропорта Хайкоу Мэйлань, а также строительству новых воздушных гаваней в городах Санья, Дунфан и Даньчжоу", - добавил Чжан Вэй.

По данным Управления транспорта провинции, в настоящее время два крупнейших аэропорта Хайнаня - Мэйлань (Хайкоу) и Феникс (Санья) - обслуживают в общей сложности 501 авиарейс в города Китая и 19 других государств.

Международный аэропорт Мэйлань был открыт в 1999 году, став крупнейшей воздушной гаванью острова Хайнань. В 2018 году пассажиропоток аэропорта вырос на 6,81% в годовом выражении и достиг 24,12 млн человек. К середине декабря 2019 года администрация Мэйлань планирует завершить строительство второго терминала и укладку еще одной взлетно-посадочной полосы длиной 3,6 км, благодаря которой воздушная гавань сможет принимать самые крупногабаритные авиалайнеры в мире. После ввода в эксплуатацию 2-го терминала пассажиропоток воздушной гавани планируется увеличить к 2025 году до 35 млн пассажиров в год.

В этом году международный аэропорт Мэйлань запустил новые рейсы из Хайкоу в Кучин (Малайзия), Осаку (Япония), Алма-Ату (Казахстан), Мандалай (Мьянма) и Сиануквиль (Камбоджа). Авиаперелеты из Хайкоу осуществляются более чем по 30 международным и региональным направлениям.