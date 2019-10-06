РБК: Сбербанк создал компанию для разработки сервиса по продаже автомобилей

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Сбербанк зарегистрировал компанию, которая может заняться разработкой сервиса по продаже автомобилей. Об этом в воскресенье сообщает РБК со ссылкой на базу данных СПАРК.

Согласно реестру СПАРК, компания "Сбер. Авто" зарегистрирована 2 октября в Москве, принадлежит контролируемому банком ООО "Цифровые активы". Минимальный уставный капитал фирмы составляет 10 тыс. рублей. Основным видом деятельности заявлена разработка программного обеспечения, также компания может выполнять работы в области связи, информационных технологий, обработки данных и вести вспомогательную деятельность в сфере финансовых услуг, сообщает РБК.

В Сбербанке отказались комментировать изданию эту информацию. В конце сентября РБК со ссылкой на источники сообщал о намерении финансовой корпорации запустить сервис по продаже автомобилей.