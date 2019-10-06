МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. "Вымпелком" (бренд "Билайн") сообщил об утечке части базы данных абонентов домашнего интернета от 2017 года. На текущий момент большая часть информации устарела, компания ведет расследование инцидента, сообщили ТАСС в пресс-службе оператора.

Ранее анонимный Telegram-канал сообщил, что база данных 8 млн абонентов проводного интернета "Билайн" хранится в открытом доступе на файлообменниках.

В "Билайне" пояснили, что в результате внутренних проверок было установлено, что часть информации в распространенном архиве действительно содержит данные абонентской базы клиентов фиксированного интернета (ШПД), однако значительная часть информации носит устаревший характер и неактуальна. "В конце 2017 года компания зафиксировала утечку части информации о клиентах ШПД вследствие злонамеренных действий ряда лиц. Были незамедлительно приняты меры по пресечению повторения подобных инцидентов и по привлечению виновных лиц к ответственности", - отметили там, подчеркнув, что база клиентов ШПД "Билайна" на конец 2 квартала 2019 года - 2,5 млн абонентов, а не 8 млн.

Кроме того, как считают в компании, распространение в интернете информации об этой утечке носит заказной характер. "Мы осуждаем эти злонамеренные действия. Распространение личных данных клиентов недопустимо, и мы продолжаем совершенствовать нашу систему защиты таких данных. Наша служба безопасности расследует этот инцидент, мы будем признательны за любую информацию, которая поможет этой работе - как со стороны как наших клиентов, так и со стороны наших коллег по рынку", - сказали в пресс-службе оператора.

Оператор подтвердил, что "работает в тесном контакте с компетентными органами и ведомствами для предотвращения раскрытия персональных данных не только клиентов "Билайна", но и клиентов всех операторов связи". Помимо этого, уточнили в пресс-службе, "Билайн" прилагает все усилия, чтобы подобное не повторялось и "делает все для немедленного удаления из сети интернет любой информации, связанной с персональными данными клиентов". "Однако мы фиксируем повторные целенаправленные действия киберпреступников по публикации этих данных, что не только нарушает законы РФ, но и свидетельствует о намерении целенаправленно дискредитировать компанию", - подчеркнули в "Билайне".