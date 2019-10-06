Первые крабовые аукционы пройдут в России с 7 по 15 октября

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Первые аукционы по распределению квоты на добычу крабов состоятся в России с 7 по 15 октября и пройдут в электронной форме. По сделанным ранее оценкам Росрыболовства, доходы бюджета России от проведения крабовых аукционов могут превысить 125,5 млрд рублей.

Планируется, что Росрыболовство проведет торги по квотам для Дальнего Востока в период с 7 по 11 октября, для Северного бассейна - 14-15 октября. На аукционах будет выставлен 41 лот квот добычи крабов. Заявки на участие в аукционе в электронной форме принимались с 3 сентября до 3 октября 2019 года.

Закон, который предусматривает введение квоты на добычу (вылов) крабов в инвестиционных целях, был подписан президентом России Владимиром Путин 1 мая 2019 года. На этот вид квоты предполагается выделение 50% общего допустимого улова крабов. Доли квот закрепляются за пользователями на 15 лет по результатам проведения аукционов, на победителя аукциона возлагается обязательство по строительству на территории России объектов, перечень которых определяет правительство.

Согласно подписанным председателем правительства России Дмитрием Медведевым документам, распределение квот на добычу крабов состоится до 1 ноября. Победители торгов приступят к освоению ценного ресурса с 2020 года. При этом документами предусматривается строительство 41 судна для добычи краба: 31 для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна и 10 для Северного рыбохозяйственного бассейна. Примерная стоимость каждого проекта - 1 млрд рублей с возможностью корректировки в зависимости от комплектации судна.