САН-ФРАНЦИСКО /штат Калифорния/, 7 октября. /Спец. корр. ТАСС Владислав Павлов/. Сбербанк готовит предложение по совершенствованию системы безопасности после утечки данных по кредитным картам клиентов. Об этом заявил в воскресенье журналистам глава Сбербанка Герман Греф на полях ежегодного международного форума "Диалог Форт-Росс" в Сан-Франциско.

"Мы разрабатываем сейчас комплексную программу. Не только внутри банка", - сказал он. "Мы готовим сейчас комплексное предложение, потому что эта проблема, к сожалению, она универсальна для всех. Мы сейчас готовим предложения по улучшению регулирования и так далее", - добавил Греф.

Сбербанк ранее завершил внутреннее расследование, связанное с утечкой данных по кредитным картам клиентов. По результатам расследования был выявлен сотрудник, пытавшийся похитить клиентскую информацию. Он занимал должность руководителя сектора в одном из бизнес-подразделений банка.

Ранее представитель Сбербанка опроверг информацию об утечке данных 60 млн кредитных карт, подтвердив утечку данных только 200 кредитных карт.