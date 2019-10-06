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Утечка данных клиентов Сбербанка

Сбербанк готовит предложение по совершенствованию системы безопасности после утечки

Глава банка Герман Греф отметил, что комплексная программа разрабатывается только внутри организации
Здание Сбербанка России Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Здание Сбербанка России
© Владимир Гердо/ТАСС

САН-ФРАНЦИСКО /штат Калифорния/, 7 октября. /Спец. корр. ТАСС Владислав Павлов/. Сбербанк готовит предложение по совершенствованию системы безопасности после утечки данных по кредитным картам клиентов. Об этом заявил в воскресенье журналистам глава Сбербанка Герман Греф на полях ежегодного международного форума "Диалог Форт-Росс" в Сан-Франциско.

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"Мы разрабатываем сейчас комплексную программу. Не только внутри банка", - сказал он. "Мы готовим сейчас комплексное предложение, потому что эта проблема, к сожалению, она универсальна для всех. Мы сейчас готовим предложения по улучшению регулирования и так далее", - добавил Греф.

Сбербанк ранее завершил внутреннее расследование, связанное с утечкой данных по кредитным картам клиентов. По результатам расследования был выявлен сотрудник, пытавшийся похитить клиентскую информацию. Он занимал должность руководителя сектора в одном из бизнес-подразделений банка.

Ранее представитель Сбербанка опроверг информацию об утечке данных 60 млн кредитных карт, подтвердив утечку данных только 200 кредитных карт.

Теги
РоссияГреф, Герман ОскаровичУтечка данных клиентов Сбербанка
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