"Известия": авиакомпании в РФ попросили помощи из бюджета для сдерживания цен на билеты

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) направила вице-премьеру РФ Максиму Акимову и главе Минтранса Евгению Дитриху предложения по сдерживанию роста цен на билеты на случай резких скачков стоимости авиатоплива. Об этом в понедельник сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу Минтранса и источники в авиаотрасли.

Отмечается, что все варианты предусматривают предоставление помощи из бюджета. Как пишет газета, авиаперевозчики просят снизить планку демпфера (компенсация перевозчикам в случае резкого роста цен на топливо) с 48,3 тыс. до 40 тыс. рублей за тонну, установив ее на уровне декабря 2017 года, до начала резкого роста цен на авиатопливо. Авиаперевозчики считают, что, если бы демпфер с планкой отсечения в 40 тыс. рублей заработал с 1 августа, авиакомпании получили бы из казны около 5 млрд рублей и еще по 8-9 млрд в последующие годы. В пресс-службе Минтранса изданию сообщили, что считают шаг по снижению планки демпфера правильным, поскольку это позволит предотвратить рост расходов авиакомпаний, связанных с подорожанием топлива.

Кроме того, для частичного возмещения потерь прошлого года авиаперевозчики просят выделить единовременную финансовую помощь в размере 23 млрд рублей. По данным источников, знакомых с ходом дискуссий, эти деньги предполагается направить всем авиакомпаниям пропорционально потребленному топливу. Отмечается, что в прошлом году Минтранс уже предлагал выделить перевозчикам аналогичную разовую субсидию.

Как пишет издание, в документе также предложен альтернативный вариант государственной поддержки - увеличить коэффициент суммы акциза на керосин с 2,08 до 3,5. При таких условиях возмещение авиакомпаниям вырастет с 3024 до 7 тыс. рублей с каждой тонны топлива.

В письме ассоциации отмечается, что за первое полугодие 2019 года операционные убытки авиакомпаний уже составили 51,9 млрд рублей, в то время как за весь прошлый год потери авиакомпаний оценивались в сумму около 50 млрд рублей. Отмечается, что авиавтопливо является одной из самых затратных статей перевозчиков и составляет порядка трети стоимости билета.

Глава АЭВТ Владимир Тасун подтвердил "Известиям", что предложения направлены в кабмин. Получение письма подтвердили и в аппарате вице-премьера Максима Акимова.

Рост цен на авиабилеты

Ранее в Минтрансе РФ сообщили, что стоимость авиабилетов в первом полугодии 2019 года выросла на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отметив, что динамика по итогам года будет в первую очередь зависеть от стоимости авиакеросина. По информации газеты "Известия", АЭВТ прогнозирует рост цен на авиабилеты по итогам 2019 года на 9-10%.

Одним из ключевых механизмов поддержки авиакомпаний, который должен помочь сдерживать цены на билеты в условиях резкого роста стоимости топлива, должен стать демпфер на керосин. Он вступил в действие 1 августа 2019 года. Предложенный правительством механизм позволяет перевозчикам получить компенсации, если экспортная цена (с учетом затрат на логистику) превысит 48,3 тыс. рублей за тонну. В АЭВТ считают такой механизм малоэффективным, поскольку планка сильно завышена.