В МЭР прогнозируют естественный прирост населения в России не раньше 2024 года

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Естественная убыль населения в России сохранится до 2023 года. Об этом говорится в тексте внесенного правительством в Государственную думу вместе с проектом федерального бюджета прогноза социально-экономического развития РФ на 2020-2022 годы.

"Мероприятия по сокращению уровня смертности, прежде всего населения трудоспособного возраста, будут способствовать снижению возрастных коэффициентов смертности, что тем не менее не сможет компенсировать тенденции в рождаемости и приведет к сохранению естественной убыли населения до 2023 года. В 2023 году естественная убыль еще сохранится, а в 2024 году будет отмечаться естественный прирост населения", - говорится в прогнозе, подготовленном Министерством экономического развития.

По оценке Минэкономразвития, демографические тенденции оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие страны. Их отличительной особенностью в последнее время являются устойчивая тенденция старения населения страны и ухудшение возрастной структуры населения. Также демографическими вызовами являются снижение численности женщин в раннем и среднем репродуктивном возрасте (20 лет - 34 года) и сохранение высокого уровня смертности в экономически активных возрастах на высоком уровне, говорится в прогнозе.

В документе отмечается, что увеличение численности населения в 2020-2023 годах будет наблюдаться только за счет миграционного прироста, перекрывающего численные потери населения от естественных причин, а с 2024 года - за счет как естественного, так и миграционного приростов. "В результате, среднегодовая численность населения Российской Федерации вырастет с 146,8 млн человек в 2018 году до 147,7 млн человек в 2022 году, а к 2024 году может достигнуть 148,7 млн человек", - отмечается в документе.

Согласно данным прогноза, численность населения трудоспособного возраста в РФ составит в 2019 году 82 млн человек, в 2020 году - 82,5 млн человек, увеличившись в 2024 году до 85,3 млн человек. Миграционный прирост прогнозируется в 2019 году - 295,3 тыс. человек, в 2020 году - 440,7 тыс. человек, а в 2024 году он составит 500,4 тыс. человек.

Прогноз предусматривает, что помимо проживающих за рубежом соотечественников для переезда в России на постоянное место жительства будут привлекаться иностранные специалисты высокой квалификации и перспективная молодежь. Реализация мер миграционной политики позволит увеличить к 2024 году численность иностранных граждан, обучающихся в российских вузах до 425 тыс. человек. Кроме того, планируется исключить обязательное требование отказа от иного гражданства для иностранных граждан, принимающих гражданство РФ, упростить порядок получения разрешения на временное пребывание, вида на жительство и гражданства иностранным гражданам, обучающимся или окончившим российские вузы, а также ведущие образовательные организации стран СНГ и Балтии.