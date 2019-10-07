Генсек ОПЕК совершит познавательный тур по России на поезде

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Генеральный секретарь организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) Мухаммед Баркиндо решил совершить путешествие по России, проехав от Москвы до Владивостока на поезде. Тем самым генсек ОПЕК надеется узнать лучше страну, сотрудничество с которой позволило картелю стабилизировать цены на нефть. Об этом он рассказал ТАСС в кулуарах форума Российская энергонеделя.

По словам Баркиндо, идея возникла после того, как российский министр энергетики Александр Новак пригласил его поучаствовать в Восточном экономическом форуме, который традиционно проходит во Владивостоке. "Приехать на сам форум, к сожалению, не получилось. Но тогда мой друг Александр [Новак] сказал, что я должен увидеть не только Москву и Санкт-Петербург, но и открыть для себя всю Россию. Идея проехать на поезде от Москвы до Владивостока мне очень понравилась. Я обязательно совершу такую поездку", - сказал он.

Баркиндо возглавляет секретариат ОПЕК с 2016 года. При его участии странам ОПЕК удалось договориться с десятью нефтедобывающими государствами, не входящими в картель, главным образом с Россией, о совместном регулировании добычи нефти. Соглашение работает уже третий год. В июле страны ОПЕК+ приняли хартию о сотрудничестве, тем самым закрепив бессрочный формат взаимодействия. Россия является крупнейшим производителем нефти в ОПЕК+.

"Я рассматриваю для себя это как познавательный тур. Россия - благословенная, богатая страна. Я хочу как можно ближе узнать ее", - поведал Баркиндо, добавив, что поездка состоится, скорее всего, в теплый сезон.

Генсек принял участие в Российской энергонеделе, где был принят президентом России Владимиром Путиным. На встрече они обсудили ситуацию на рынке нефти, нападение на Саудовскую Аравию, а также кооперацию в рамках альянса ОПЕК+.