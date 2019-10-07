Фургал пообещал, что план развития Комсомольска-на-Амуре власти выполнят в полном объеме

ХАБАРОВСК, 7 октября. /ТАСС/. Долгосрочный план социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре, утвержденный по поручению президента РФ в 2016 году, будет выполнен в полном объеме, несмотря на существующее отставание. Об этом заявил журналистам в понедельник на пресс-конференции губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.

В ходе визита в город на прошлой неделе вице-премьер, полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев заявил, что проектно-сметная документация на 20 объектах долгосрочного плана социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре разработана с нарушениями. По строительству всех этих объектов теперь возникли проблемы.

"Я сделаю все от меня зависящее и не зависящее, чтобы этот план был выполнен в полном, 100-процентном объеме. Мы наверстаем срок и сдадим вовремя", - сказал Фургал.

Он добавил, что серьезные проблемы со срывом сроков есть по двум объектам: детской больнице и онкологическому диспансеру. Он выразил уверенность, что власти приложат все усилия, чтобы сдать оба объекта вовремя или с минимальной задержкой.

О поездке в Комсомольск

Губернатор Хабаровского края на несколько дней намерен переехать в Комсомольск-на-Амуре, чтобы проинспектировать социальные объекты и стройки города.

"Я принял решение, как только у меня появится свободное время, я поеду в Комсомольск-на-Амуре, у меня есть желание несколько дней там пожить, я хочу проехать и посмотреть все, буквально все без исключения - и дороги, и школы, и больницы, и детские сады, и спортивные сооружения, и стройки. Причем я буду делать это без согласований, без всяких графиков. Пока я не объеду весь город и не увижу все, буду находиться там", - сообщил Фургал.

Он пояснил, что в городе необходимо провести обследование, составить дорожную карту, распределить ответственных, все это зафинансировать и выставить сроки работ.

Долгосрочный план социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре утвержден по поручению президента РФ Владимира Путина в 2016 году и рассчитан до 2025 года. Планом предусмотрены строительство 30 объектов городской инфраструктуры, реализация 34 организационных мероприятий, направленных на социально-экономическое развитие города. Общий объем финансирования плана составляет 41 млрд рублей, в том числе 27,2 млрд рублей федеральных средств, 7,7 млрд рублей - средства Хабаровского края и 6 млрд рублей - внебюджетные средства.

Невыполненные поручения президента

На пресс-конференции Сергей Фургал также рассказал, что власти Хабаровского края после наводнения 2013 года частично выполнили только четыре из 14 данных президентом поручений, что негативно сказывается на нынешней паводковой ситуации в регионе.

"В 2013 году было наводнение, по результатам 2013 года были даны поручения президента. В общей сложности - 14 поручений, из которых только четыре были выполнены частично. Это вторая и третья очереди дамбы в городе Комсомольске-на-Амуре, Мылкинская дамба (опять же в Комсомольске). В июне этого года открыли финансирование на строительство первой очереди дамбы в городе Юности и дамбы (так называемой Южной) в Хабаровске", - сказал глава региона.

Он отметил, что в связи с паводком в этом году властям региона приходилось принимать большое количество решений, и что "службы Хабаровского края отработали на отлично". "Были задействованы все силы и средства на экстренное реагирование и устранение последствий", - добавил он.

В этом году в Хабаровском крае особенно сильно пострадала от паводков территория Комсомольска-на-Амуре.

"Что касается Комсомольска-на-Амуре, то здесь в связи с паводками были приняты беспрецедентные меры. Построены временные гидротехнические сооружения - около 30 км, 181 кубометр грунта был отсыпан. В результате мы не дали Амуру затопить город, но через него проходят две горные речки. И при обильных дождях, естественно, эти реки разлились", - объяснил Фургал.

Ситуация в регионе

Сложная гидрологическая ситуация в Хабаровском крае сохраняется с конца июля. Всего за время паводка было подтоплено около 1 тыс. домов. В настоящее время в зоне паводка расположены населенные пункты восьми муниципальных образований. Сейчас вода находится в 54 населенных пунктах.

На территории региона (в городе Юности) продолжают действовать два пункта временного размещения. В них находятся 36 человек, в том числе 10 детей. В пунктах временного размещения организовано горячее питание, имеются предметы первой необходимости, созданы пункты оказания медицинской и психологической помощи.

Для пострадавших от паводка жителей Хабаровского края выделено из Резервного фонда правительства РФ 252 млн рублей на компенсации. Деньги пойдут на выплаты людям, получившим вред здоровью во время паводка (до 400 тыс. рублей), на единовременную выплату гражданам, постоянно проживающим в населенных пунктах и попавших в зону подтопления (10 тыс. рублей), на компенсации за частичную или полную утрату имущества (от 50 тыс. до 100 тыс. рублей).

Паводки в 2013 году затопили более 70 населенных пунктов в девяти муниципальных образованиях Хабаровского края. Было подтоплено более 3 тыс. домов с населением около 35 тыс. человек. Сложная гидрологическая ситуация в регионе продолжалась с конца августа до конца сентября.

В новость внесены изменения (05:14 мск) - добавлена информация о поездке губернатора в Комсомольск и ходе выполнения президентских поручений после паводка 2013 года.