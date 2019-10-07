В ТОР "Забайкалье" вошли восемь проектов со 106 млрд рублей инвестиций

ЧИТА, 7 октября. /ТАСС/. В территорию опережающего развития (ТОР) "Забайкалье" вошли восемь проектов с общим объемом инвестиций в размере 106 млрд рублей, сообщил в понедельник и.о. вице-премьера Забайкальского края Михаил Чуркин.

"Заключено восемь соглашений [с резидентами], которые позволят создать 4 тыс. рабочих мест, привлечь 106 млрд рублей инвестиций", - сказал Чуркин на оперативном совещании властей края. Он добавил, что до конца недели планируется подписать еще два соглашения.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 1 августа сообщил о подписании постановления о создании в Забайкальском крае ТОР, где планировалось реализовать 15 инвестиционных проектов. Якорными должны стать проекты Байкальской горной компании, "Байкалруда", племенного завода "Комсомолец", компании "Хорт-В", группы "Инновация" и "Маяк-инвеста".

Осуществление заявленных проектов, по оценке властей, позволит создать более 9 тыс. рабочих мест и привлечь 196 млрд рублей частных инвестиций. Речь идет об освоении Нойон-Тологойского месторождения полиметаллических руд, Удоканского месторождения меди, создании крупного агропромышленного холдинга, а также организации производства по добыче руды подземным способом на базе Уконинского месторождения, запуске линии по производству пеллет.

Первым резидентом ТОР стала компания "Маяк-Инвест", которая планирует выпускать в Чите продукты питания. Соглашение с ней подписали в августе.