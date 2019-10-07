Паромное сообщение между Махачкалой и Туркменбаши планируют открыть в 2020 году

МАХАЧКАЛА, 7 октября. /ТАСС/. Паромное сообщение между дагестанским городом Махачкала и туркменским Туркменбаши планируется открыть в 2020 году. Паром сможет перевозить до 1 млн тонн грузов в год, сообщил ТАСС врио министра экономики Дагестана Гаджи Султанов.

"Сейчас туркменская компания "Туркмен мили логистик" занимается вопросом по паромному сообщению [между Туркменбаши и Махачкалой] <… > Мы ожидаем к апрелю-маю 2020 года решение этого вопроса. В Махачкалинском порту есть возможность принимать паромы, и они этот вопрос прорабатывают с туркменской стороной", - сказал Султанов.

"У нас появляются возможности по загрузке этого парома по обратному пути. Это рис, наши безалкогольные напитки, минеральная вода, продукция наших промышленных предприятий. Из Туркмении будут транзитные грузы, которые сначала через наш порт, а потом через Новороссийск будут уходить в Европу", - добавил собеседник агентства.

В августе в ходе первого Каспийского экономического форума советник министра иностранных дел Туркмении Сердар Дурдыев сообщал, что республика рассчитывает создать паромное сообщение с рядом регионов РФ, в том числе с Астраханской областью и регионами Северного Кавказа, в частности с Дагестаном.

Паромное сообщение Махачкала - Туркменбаши было запущено в 2002 году и просуществовало около года. Махачкалинский морской торговый порт - единственный незамерзающий и глубоководный порт России на Каспии, который принимает суда длиной до 150 м и с осадкой до 4,5 м.