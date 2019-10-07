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Казахстан планирует допустить на свой рынок авиакомпании "Уральские авиалинии" и "Победа"

Как сообщили в правительстве республики, принимаются меры по повышению привлекательности полетов в страну

НУР-СУЛТАН, 7 октября. /ТАСС/. Казахстан ожидает, что на его авиарынок в ближайшее время выйдут российские компании "Уральские авиалинии" и "Победа". Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов в понедельник на заседании правительства.

"Министерством принимаются меры по повышению привлекательности полетов в нашу страну, и ряд иностранных перевозчиков планируют выход на рынок Казахстана. В скором будущем ожидается приход таких авиакомпаний, как Qatar Airways, Emirates, China Eastern, "Уральские авиалинии", "Победа" и других", - рассказал Атамкулов, не уточнив сроки прихода этих авиакомпаний в Казахстан.

Он напомнил, что с 2017 года внедрен режим "открытого неба" в столице Казахстана. "За три года казахстанскими и иностранными авиаперевозчиками открыто 19 новых маршрутов, в том числе в Токио, Варшаву, Будапешт, Хельсинки и другие. Наращивается частота полетов действующих маршрутов в Лондон, Москву, Пекин, Стамбул. Планируются к открытию казахстанскими перевозчиками рейсы в такие крупные города, как Шанхай, Сингапур, Нью-Йорк", - пояснил министр.

Сейчас Казахстан имеет авиасообщение с 26 иностранными государствами по 99 международным маршрутам.

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