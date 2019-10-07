"Опора России" просит Силуанова пересмотреть систему налогов и льгот для малого бизнеса

МОСКВА, 7 октября. /Корр. ТАСС Георгий Яшунский/. Президент бизнес-объединения "Опора России" Александр Калинин направил первому вице-премьеру - министру финансов РФ Антону Силуанову письмо, в котором предложил существенно пересмотреть подходы к налогообложению и льготам для малого и среднего бизнеса. Текст документа есть в распоряжении ТАСС, его подлинность подтвердил представитель "Опоры России".

Предложения подготовлены в связи с запланированной властями отменой с 2021 года популярного у малого бизнеса режима налогообложения - единого налога на вмененный доход (ЕНВД). "Опора России" считает, что отмена ЕНВД должна сопровождаться обязательным совершенствованием других режимов налогообложения, чтобы переход бизнеса на них был максимально комфортным. Этого же мнения придерживаются бизнес-омбудсмен Борис Титов и президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин, сообщили ТАСС их пресс-службы. В Минфине на момент публикации не ответили на запрос.

В "Опоре России" отмечают, что ЕНВД продолжает оставаться очень востребованным у малых предприятий из-за низкой налоговой нагрузки и удобства исчисления налога. Этот налоговый режим предусмотрен для малых компаний и индивидуальных предпринимателей (ИП), работающих в сферах розничной торговли, общепита и оказания ряда услуг, со штатом до 100 человек.

Ставка ЕНВД составляет 15%, местные власти могут снижать ее до 7,5%. Налог взимается не с реального, а с вмененного (то есть потенциально возможного) дохода для конкретного вида деятельности. На сумму влияют площадь помещения, количество работников и число транспортных средств. Сейчас ЕНВД применяют более 2 млн налогоплательщиков - 261 тыс. юридических лиц и 1,8 млн ИП.

Расширить применение альтернатив ЕНВД

В письме Силуанову Калинин выдвигает несколько инициатив. Во-первых, он предлагает расширить возможности применения альтернатив ЕНВД - упрощенной системы налогообложения (УСН) и патентной системы. В части УСН он считает необходимым "повысить действующий порог применения упрощенной системы налогообложения со 150 млн рублей в год до 300 млн рублей в год с сохранением действующих налоговых ставок". Сейчас предприниматели на УСН выбирают ставку - она составляет от 1% до 6% на доходы либо от 5% до 15% на прибыль (значение ставки устанавливают регионы).

Что касается патента, "Опора России" предлагает рассмотреть "возможность применения патентной системы налогообложения в отношении всех видов деятельности, предусмотренных для ЕНВД". В частности, Калинин пишет, что сейчас предприниматели не могут использовать патент при оказании рекламных услуг и для ведения розничной торговли с залом обслуживания от 50 до 150 кв. м. Также "Опора России" предлагает ввести вычет страховых взносов из суммы налога на патенте, как это предусмотрено ЕНВД.

Кроме того, деловое объединение предлагает для бизнеса на УСН установить "минимальный размер площади помещения, не облагаемого налогом на имущество от кадастровой стоимости, в размере не менее 500 кв. м", предусмотрев соответствующий налоговый вычет.

Наконец, "Опора России" выступает за пересмотр системы льгот: "двукратное увеличение порогов отнесения хозяйствующего субъекта к средним предприятиям в части годового размера дохода и численности работников" (с 2 млрд до 4 млрд рублей и с 250 до 500 человек). Этот шаг означал бы, что предприятия с выручкой от 2 млрд до 4 млрд рублей, считающиеся сейчас крупным бизнесом, смогли бы получить льготы, причитающиеся малому и среднему бизнесу: государственные гарантии и поручительства, кредиты по ставке не более 8,5%, квоты на участие в госзакупках, преференции резидентов техно- и промышленных парков, отметил Калинин в разговоре с корр. ТАСС. Глава "Опоры России" мотивирует это предложение тем, что действующие верхние планки были установлены более трех лет назад. Он также ссылается на то, что в Европе к среднему бизнесу относятся предприятия с оборотом до 50 млн евро (около 3,5 млрд рублей).

Бизнес предупреждает о рисках

Силуанов ранее подчеркивал, что Минфин не рассматривает возможность продления ЕНВД после 2020 года из-за примеров использования этого режима недобросовестным бизнесом для уклонения от налогов. Представители предпринимательского сообщества, в свою очередь, предупреждали о рисках в случае отмены ЕНВД. Так, бизнес-омбудсмен Титов заявлял, что эта мера может привести к резкому росту налоговой нагрузки на малый бизнес, закрытию предприятий и их массовому уходу в тень; по его оценкам, от отмены ЕНВД могут серьезно пострадать около 20 млн предпринимателей. Он предлагает отменить ЕНВД лишь с 2024 года параллельно с модификацией УСН и патентной системы.

Титов передал ТАСС через представителя, что согласен с "Опорой России" в том, что налоговые спецрежимы необходимо менять. Предложения омбудсмена во многом совпадают с инициативой Калинина. В частности, Титов поддерживает распространение патентной системы на все сферы деятельности ЕНВД, зачет части страховых взносов и введение необлагаемого минимума для помещений.

Также Титов выступает за расширение пороговых значений для применения патента: по доходам - с нынешних 60 млн рублей до 150 млн рублей, по площади - с 50 кв. м до 150 кв. м, по числу занятых - с 15 до 50 человек. В части УСН Титов дополнительно предлагает рассмотреть возможность снижения ставки, расширить применение льгот на региональном уровне для общепита, торговли и бытовых услуг, передать часть доходов от УСН в муниципалитеты и расширить возможности местных властей по настройке налога, а также ввести другие послабления.

Президент ТПП Сергей Катырин согласен с необходимостью подготовки предпринимателей к переходу на другие налоговые режимы и тоже указывает на необходимость совершенствовать модель налогообложения малого бизнеса. "Конечно, процесс перехода пройдет болезненно, многие предприниматели просто уйдут в тень или перестанут заниматься бизнесом вовсе", - предупреждает он (его слова передала пресс-служба ТПП).

"Возможно, стоит в целом пересмотреть специальные налоговые режимы для малых предприятий, ввести необлагаемый минимум для микробизнеса, позволить малым предприятиям по своему выбору становиться плательщиками НДС, предусмотреть плавный рост налоговой и административной нагрузки при переходе из категории малых [компаний] в средние и крупные и наоборот", - рассуждает Катырин, добавляя, что госорганам следует вести разъяснительную работу с бизнесом.