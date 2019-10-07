ОПЕК надеется, что Россия сможет снять разногласия Ирана и Саудовской Аравии

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. ОПЕК надеется на то, что Россия и лично президент Владимир Путин смогут помочь урегулировать разногласия между Ираном и Саудовской Аравией для стабилизации рынка нефти. Об этом в интервью ТАСС сказал генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо во время Российской энергетической недели.

"Без сомнения, президент Путин обладает нечто большим, чем просто политическим авторитетом не только на Ближнем Востоке, но и в глобальном масштабе. Мы очень рассчитываем на то, что он применит свои добрые качества и поможет примирить, сгладить различия, которые существуют между некоторыми из наших стран-членов. Это необходимо не только в интересах стабильности и мира, но и для того, чтобы ОПЕК мог и дальше успешно принимать решения в интересах рынка", - отметил он.

Генсек организации также рассказал о его встрече с президентом России Владимиром Путиным в рамках Российской энергетической недели и заявил, что после нее он воспрянул духом. "У нас был очень плодотворный разговор с президентом Владимиром Путиным. Всегда большая честь и удовольствие встречаться с ним. Мы в ОПЕК и ОПЕК+ очень уважаем и ценим российского президента. Он всегда был сторонником нашего сотрудничества со странами-производителями, не входящими в ОПЕК во главе с Россией. И он обеспечивает лидерство, в котором мы серьезно нуждаемся, особенно в нынешних геополитических обстоятельствах. В общем встреча была очень продуктивной, и я воспрянул духом после нее", - отметил Баркиндо.

14 сентября два крупнейших предприятия саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco в Абкаике и Хурайсе были атакованы дронами. Ответственность за нападение взяли на себя мятежники-хуситы из йеменского движения "Ансар Аллах", заявившие об использовании при совершении диверсии 10 начиненных взрывчаткой беспилотных летательных аппаратов.

США, Саудовская Аравия, Великобритания, Франция и ФРГ возложили ответственность за нападение на Иран. По их версии, атака была организована с применением беспилотников и ракет, которых нет в арсенале хуситов. В Тегеране эти обвинения назвали беспочвенными.

Президент РФ Владимир Путин на форуме "Российская энергетическая неделя" заявил, что Россия против того, чтобы перекладывать на Иран ответственность за нападения на энергообъекты Саудовской Аравии. Доказательств причастности Ирана к этим атакам нет, говорил он.