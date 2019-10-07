Объем аренды бизнесом помещений в Москве более чем в два раза превысил итоги 2018 года

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Представители малого и среднего бизнеса за девять месяцев текущего года арендовали около 600 городских помещений по льготным ставкам аренды, что в 2,6 раз больше, чем за весь 2018 год. Об этом с сообщила в понедельник пресс-служба столичного департамента городского имущества.

"Представители малого и среднего предпринимательства все чаще арендуют городские помещения по льготным ставкам аренды. Число объектов, арендованных малым бизнесом в Москве за три квартала этого года, уже в 2,6 раза превысило число арендованных помещений за весь 2018 год. За девять месяцев 2019 года город реализовал на торгах на право заключения договоров аренды 391 нежилое помещение общей площадью 41 тыс. кв. м по начальной ставке 4500 руб. за 1 кв. м в год и 196 нежилых помещений общей площадью 29,7 тыс. кв. м по начальной ставке 1000 руб. за 1 кв. м в год", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Владимира Ефимова.

Общая сумма годовой арендной платы по итогам таких аукционов с начала года составила 570,2 млн рублей. Наиболее востребованными среди малых и средних предпринимателей по итогам трех кварталов этого года оказались помещения в Восточном, Южном и Юго-Западном административных округах площадью от 40 до 80 кв. м. Руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что при заключении договоров по результатам аукционов арендаторы выбирают использование помещений для торгово-бытового обслуживания, офисов, а также проектов социального назначения.