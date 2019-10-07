Чистая прибыль Сбербанка за девять месяцев выросла до 665,4 млрд рублей

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Чистая прибыль Сбербанка по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в январе - сентябре 2019 года увеличилась по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года на 8,6% и достигла 665,4 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе банка.

При этом прибыль за сентябрь текущего года составила 72,1 млрд рублей, как и годом ранее.

Чистый процентный доход банка снизился относительно девяти месяцев прошлого года на 1% и составил 929,2 млрд рублей. В Сбербанке отметили, что основным фактором снижения стал рост стоимости клиентских пассивов в конце 2018 - начале 2019 года.

Чистый комиссионный доход вырос на 13,7% - до 334,5 млрд рублей. Главным драйвером роста стал транзакционный бизнес банка. "На темп роста продолжает влиять график признания расходов по программе лояльности - с 2019 года в рамках сближения учета по РПБУ и МСФО данные расходы банк признает равномерно, и к концу года влияние этого эффекта будет нивелировано", - уточняется в пресс-релизе.

Операционные расходы увеличились на 8,6%. Расходы на резервы за девять месяцев составили 88,9 млрд рублей, что на 59,4% меньше аналогичного периода прошлого года. Снижение расходов банк объясняет разнонаправленной динамикой валютных курсов в сопоставимых периодах и завершением в июне текущего года реструктуризации задолженности компании Agrokor. Отношение расходов к доходам за девять месяцев составило 31,3%. Созданные на 1 октября 2019 года резервы превышают просроченную задолженность в 2,8 раза.

Активы банка в сентябре выросли на 0,4%, до 29,88 трлн рублей.

В сентябре корпоративным клиентам выдано кредитов на 1,15 трлн рублей, с начала года - 7,8 трлн рублей. Частным клиентам в сентябре было выдано 310 млрд рублей кредитов. Объем выдач с начала года составил 2,4 трлн рублей и превысил объем девяти месяцев 2018 года на 4,35%.

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