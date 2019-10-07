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Глава РФПИ и власти Саудовской Аравии обсудили предстоящий визит президента России

Стороны намерены подписать соглашения в самых разных сферах от энергетики до культуры

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев обсудил с наследным принцем и министром обороны Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом предстоящий официальный визит президента РФ Владимира Путина в страну и инвестиционное сотрудничество. Об этом сообщается в пресс-релизе фонда.

"В ходе визита Россия и Саудовская Аравия планируют подписать ряд значимых соглашений в самых разных сферах от энергетики до культуры. Исторический визит президента России в королевство показывает возросшую роль России на Ближнем Востоке", - отметил Дмитриев.

Во встрече участвовали министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман, министр национальной гвардии принц Абдалла бен Бандар бен Абдель Азиз Аль Сауд, а также государственный министр Саудовской Аравии Мусаид Бен Мухаммед аль-Айбан.

РФПИ является основным "проводником" инвестиций из Саудовской Аравии в Россию. РФПИ и суверенный фонд королевства Public Investment Fund (PIF) создали долгосрочное стратегическое партнерство в 2015 году. PIF выделил $10 млрд для инвестиций в проекты с РФПИ. В рамках партнерства РФПИ и PIF осуществили и одобрили инвестиции на сумму более $2,5 млрд.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСауд, Мухаммед бен Сальман, Аль
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