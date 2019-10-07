Дерипаска направил иностранным СМИ документы о необходимости явки в суд на Кубани по иску

КРАСНОДАР, 7 октября. /ТАСС/. Представители бизнесмена Олега Дерипаски направили письменные уведомления газетам The Nation, The Telegraph и The Times о дате первого заседания Арбитражного суда Краснодарского края по иску о защите деловой репутации предпринимателя. Об этом сообщил в понедельник ТАСС адвокат истца Алексей Мельников.

Дерипаска подал иск к газетам The Nation, The Telegraph и The Times в Арбитражный суд Краснодарского края в связи с тем, что опубликованные в этих изданиях материалы стали поводом для введения против него персональных санкций в 2018 году. Представители Дерипаски поясняли ТАСС, что иск относится к категории защиты деловой репутации, моральная компенсация не заявлена. Суд на Кубани принял иск в производство, дата предварительного заседания назначена на 11 октября, согласно определения о принятии в производство искового заявления, извещение ответчиков о дне рассмотрения спора было возложено на истца, известить их было необходимо до 7 октября.

"Все обязанности, возложенные судом на истца, выполнены. Документы с переводами ответчикам направлены", - сказал Мельников.

Ранее сообщалось, что все судебные документы были переведены представителями Дерипаски на английский язык для того, чтобы предоставить ответчикам в открытом судебном процессе возможность предъявить доказательства достоверности опубликованной информации.

В марте 2019 года Дерипаска подал иск к Минфину США в федеральный суд Вашингтона, намереваясь оспорить и отменить наложенные на него персональные санкции. В качестве обоснования санкций Минфин ссылался на публикации зарубежных изданий The Nation, The Telegraph и The Times более чем десятилетней давности. В статьях якобы излагались заявления конкурентов Дерипаски, а также иные сведения, не соответствующие действительности. В иске отмечается, что из-за санкций состояние бизнесмена снизилось более чем на $7,5 млрд.

В апреле 2018 года США ввели персональные санкции против Дерипаски и подконтрольных ему компаний, включая "Русал", "Базовый элемент", En+, "Русские машины", "Евросибэнерго" и "Группу ГАЗ". В январе 2019 года санкции с "Русала", En+ и "Евросибэнерго" были сняты, но это стоило Дерипаске контроля в предприятиях: в частности, его доля в холдинге En+ снизилась с 70% до 44,95%, в "Русале" он продолжил владеть напрямую лишь 0,01% акций, по которым не имеет права получать дивиденды. Сам предприниматель остался в санкционном списке.