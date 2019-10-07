Подмосковье заключит соглашения на сумму около 11 млрд рублей на выставке "Золотая осень"

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Власти Московской области планируют заключить 14 соглашений в сфере агропромышленного комплекса (АПК) на агровыставке "Золотая осень - 2019", общая сумма инвестиций по этим соглашениям составит около 11 млрд рублей, сообщила в понедельник пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

"В ходе аграрного форума страны на стенде Московской области мы планируем подписать порядка 14 соглашений в сфере АПК. Общий объем инвестиций составит около 11 млрд рублей", - приводятся в сообщении слова министра сельского хозяйства и продовольствия региона Андрея Разина.

Соглашения предусматривают развитие сотрудничества, а также реализацию инвестиционных и инновационных проектов в Подмосковье.

"Запланировано подписание соглашений по строительству крупного тепличного комплекса в Кашире, комплексов по выращиванию голубики, малины, клубники и спаржи в Щелкове, по производству многокомпонентной мармеладно-пастильной продукции в Подольске. Есть договоренность с хлебозаводом "Коломенское" по строительству крупного булочно-кондитерского производственного предприятия и другие", - цитирует пресс-служба Разина.

Восемь соглашений будут направлены на развитие экспорта продукции АПК региона.

"Золотая осень - 2019" пройдет с 9 по 12 октября на территории ВДНХ. Выставка будет включать в себя разделы: "Регионы России и зарубежные страны", "Сельскохозяйственная техника и оборудование для АПК", "Оборудование для животноводства. Ветеринария. Корма", "Животноводство и племенное дело", "Средства производства для растениеводства. Семеноводство", "Фестиваль национальных культур". Организатором выставки является Министерство сельского хозяйства РФ. В программу выставки войдут концерты исполнителей народной музыки, лекции, мастер-классы, экскурсии, спортивные игры и представления реконструкторов. В 2018 году в фестивале приняли участие более тысячи производителей из 55 регионов. Подмосковьем были заключены 10 соглашений на 11 млрд рублей.