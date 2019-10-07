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Комитет Госдумы одобрил освобождение от НДФЛ продаж энергии с ВИЭ-станций до 15 кВт

Соответствующий документ был инициирован правительством России

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, освобождающий граждан от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ), полученные в результате продажи излишков электроэнергии, произведенной на собственных электростанциях малой мощности на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Документ был инициирован правительством РФ в соответствии с планом мероприятий по стимулированию развития микрогенерации в России.

Под определение микрогенерации попадают ВИЭ-проекты с установленной мощностью до 15 кВт, которые используются потребителем для производства электроэнергии для собственных бытовых и производственных нужд. Предполагается, что потребитель сможет продавать излишки произведенной электроэнергии в сеть.

Предусматривается, что норма в части освобождения доходов, полученных налогоплательщиками от продажи электрической энергии, будет применяться до 1 января 2029 года.

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