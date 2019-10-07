Комитет Госдумы одобрил порядок определения налоговой базы НДС при перепродаже техники

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, предусматривающий установление порядка определения налоговой базы по НДС при продаже купленной у физических лиц электронной и бытовой техники. Документ был инициирован Смоленской областной Думой.

Планируется, что Госдума рассмотрит законопроект на заседании 10 октября.

Сейчас законодательством установлены особые правила определения налоговой базы по НДС при реализации автомобилей, приобретенных у физических лиц (не являющихся налогоплательщиками налога на добавленную стоимость) с целью перепродажи. Налоговым кодексом предусмотрено, что налоговая база рассчитывается как разница между ценой, определяемой в соответствии с общими положениями о налогообложении в сделках между взаимозависимыми лицами, с учетом НДС, и ценой приобретения этих автомобилей.

Законопроект предлагает установить аналогичный порядок расчета налоговой базы по НДС для отдельных видов электронной и бытовой техники по перечню, утверждаемому правительством РФ, приобретаемых у физлиц с целью перепродажи.

В первоначальной редакции законопроекта предполагалось распространить действие этих норм на автомобили и технику, приобретаемую не только у физлиц, но и у плательщиков НДС. Однако правительство РФ такие поправки не одобрило.