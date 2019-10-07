Лавров: в переговорах в Ираке участвуют руководители "Газпром нефти" и "Роснефти"

БАГДАД, 7 октября. /ТАСС/. Руководители российских компаний "Газпром нефть" и "Роснефть" находятся в составе российской делегации, которая прибыла в понедельник с визитом в Ирак. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров после переговоров с иракским коллегой Мухаммедом Али аль-Хакимом.

"Обсудили перспективы углубления и интенсификации нашего сотрудничества во всех областях, включая межпарламентский диалог. Особый упор сделали на торгово-экономическом взаимодействии. В составе нашей делегации находятся руководители "Газпром нефти", "Роснефти", "Союзнефтегаза", "Технопромэкспорта", Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству", - сказал он.

Лавров в понедельник прибыл с визитом в Багдад, где проведет встречи с руководством страны. Предыдущие визиты Лаврова в Ирак состоялись в 2011 и 2014 году. Его иракский коллега аль-Хаким был в Москве в январе 2019 года.