Власти Ставрополья направили на поддержку виноградарства более 64 млн рублей в 2019 году

ПЯТИГОРСК, 7 октября. /ТАСС/. Власти Ставропольского края направили на закладку новых виноградников, выращивание посадочного материала, а также на покупку спецтехники в этом году более 64 млн рублей, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе главы региона.

"На государственную поддержку виноградарства в крае в 2019 году направлено более 64 млн рублей. Средства, в частности, пойдут на закладку и уход за виноградниками, приобретение сортов винограда, специализированной техники и выращивание посадочного материала", - сказал собеседник агентства.

По его словам, площадь виноградных насаждений на начало года составляла 6,3 тыс. га. За 2016-2018 годы было заложено 568 га виноградников. "В 2019 году планируется заложить еще 100 га. В этом году в планах собрать более 40 тыс. т винограда", - сказали в пресс-службе.

Ставрополье - один из крупных винодельческих регионов России. На сегодняшний день в крае насчитывается 49 виноградарских предприятий.