Эксперт: новые акцизы помогут Дагестану вернуть советские объемы производства винограда

МАХАЧКАЛА, 7 октября. /ТАСС/. Благодаря новым налоговым правилам для виноделов и закону, который приравняет вино к сельхозпродукции, а не к алкоголю, Дагестан сможет выйти на советские объемы производства винограда, сообщил ТАСС член комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, депутат от Дагестана Заур Аскендеров.

Госдума 19 сентября 2019 года приняла в третьем чтении закон о введении новых акцизов на виноград и виноматериалы, которые ранее не облагались налогами, а также об установлении с 2020 года единой ставки на вино и шампанское без классификации на продукцию российского и нероссийского производства. В итоге в 2020 году ставки акцизов на тихие вина вырастут с 18 до 31 рубля за литр, на игристые - с 36 до 40 рублей за литр. При этом производители, использующие российский виноград, смогут получить налоговый вычет.

"Дагестан являлся в советское время лидером по производству винограда, но во время антиалкогольной компании Горбачева и в постсоветский период виноградники были вырублены. В советское время урожай доходил до 400 тыс. т, несколько лет назад, по подсчетам, было ниже 100 тыс. т. Сейчас отрасль стала возрождаться, в Дагестане собирают до 160-170 тыс. т винограда, но без федеральной поддержки это невозможно. И благодаря этим мерам [введению налоговых вычетов за российский виноград и повышению акцизов на импортные виноматериалы] возрождение стало возможным", - сказал Аскендеров.

Он отметил, что вторым важным для производителей винограда законом станет тот, который отнесет вино к сельскохозяйственной продукции, а не к алкоголю. "Для производителей Дагестана это даст возможность высаживать новые сорта, увеличить производство винограда", - сказал депутат.

По его словам, в будущем дагестанские виноградари планируют выйти на советский уровень производства, в том числе благодаря этим мерам поддержки. Но оценивать, когда удастся этого достичь, сложно, так как виноградная лоза дает полноценный урожай только через пять лет после посадки.

По данным правительства Дагестана, всего в этом году планируется собрать около 178-180 тыс. т винограда (в 2018 году было собрано 171 тыс. т), переработано будет около 125 тыс. т.