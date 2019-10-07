Первый стартап-акселератор на Северном Кавказе открыли при госуниверситете в Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 7 октября. /ТАСС/. Первый на Северном Кавказе стартап-акселератор для поддержки малых предприятий открылся на базе Северо-Осетинского государственного университета (СОГУ) имени К. Л. Хетагурова во Владикавказе, сообщила в понедельник пресс-служба вуза.

"В Северной Осетии открыли стартап-акселератор AxelRose. Структура оказывает поддержку малым предприятиям на начальном этапе их деятельности. Это первый стартап-акселератор на Северном Кавказе. Он функционирует при физико-техническом факультете СОГУ", - говорится в сообщении.

В рамках программы помощи для начинающих предпринимателей семь команд на протяжении шести недель будут совершенствовать свои проекты вместе с наставниками. Стартапы касаются не только IT, но и образования, искусства. В конце акселерационной программы лучший стартап получает приз - экспертизу проекта в Высшей школе экономики.

В вузе подчеркнули, что AxelRоse сотрудничает с бизнес-инкубатором Высшей школы экономики и стартап-акселератором МФТИ. "Очень удобно, когда подобная организация создается там, где много инициативной молодежи, а университет - как раз такое место. Это возможность научиться наиболее совершенным методам построения бизнеса. AxelRose дает стартапам не только льготные офисы, но и общение с правильными людьми", - подчеркнул ректор СОГУ Алан Огоев, слова которого приводит пресс-служба.

Резидентам AxelRose будет предоставлен перечень услуг, в том числе сдаваемые по льготной цене офисные помещения, переговорные комнаты, помощь в установлении связей с инвесторами и потенциальными клиентами, а также предоставление консалтинговой и информационной помощи.