Страховщики отметили резкий рост регистрации убытков по европротоколу через приложение

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Российский союз автостраховщиков отмечает резкий рост числа аварий, регистрируемый через мобильное приложение "ДТП. Европротокол", после того, как с 1 октября лимит возмещения по европротоколу увеличился до 400 тыс. руб. по всей территории РФ. Об этом сообщил журналистам исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев.

С 1 октября 2019 года на всей территории РФ начала действовать норма закона, которая дает возможность получить выплату по европротоколу (оформление ДТП без участия полиции) в размере всей страховой суммы по ОСАГО - 400 тыс. руб., до этого такой лимит был доступен только в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а на остальных территориях выплата по европротоколу была ограничена 100 тыс. руб.

"Мы видим, как существенно увеличилось количество и объем подаваемых заявлений и регистрируемых убытков, которые на сегодняшний момент у нас за два дня регистрируется столько, сколько за предыдущий месяц регистрировалось", - сказал Уфимцев. "40 обращений в день, а раньше была сотня за месяц", - добавил президент РСА Игорь Юргенс.

Оформить ДТП по европротоколу можно при соблюдении ряда условий: в ДТП участвуют только две машины и у каждого водителя есть полис ОСАГО; в аварии никто не пострадал; не причинен ущерб третьим лицам, то есть другому имуществу, кроме автомобилей участников. При этом рассчитывать на выплату до 400 тыс. руб. можно, если соблюдены дополнительные условия: между участниками ДТП нет разногласий о том, кто виновник, сделаны и переданы в РСА с помощью мобильного приложения "ДТП. Европротокол" фото машин и их повреждений. Если разногласия есть, то потерпевший в ДТП может рассчитывать на возмещение по европротоколу в пределах 100 тыс. руб., но для этого фото также необходимо передать через мобильное приложение. Если разногласий нет и участники ДТП не передают фото через приложение, то лимит выплаты также составляет 100 тыс. руб. При этом само извещение о ДТП пока нужно оформлять на бланке и передавать в страховую компанию.

У пользователей возникают сложности с регистрацией убытков через мобильное приложение, службы РСА работают "в авральном режиме в течение 7 дней, отметил Уфимцев. Он добавил, что обращения поступают из разных регионов.

С 1 ноября планируется запустить новое мобильное приложение, которое ускорит оформление европротокола, так как большая часть сведений о водителе сможет быть внесена в документ в электронном виде из автоматизированной информационной системы ОСАГО и Единого портала госуслуг.