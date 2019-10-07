Минтранс поддержал идею пересмотреть параметры субсидирования стоимости авиакеросина

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Минтранс РФ поддерживает предложение авиакомпаний снизить минимальную цену на авиакеросин, при которой запускается механизм компенсации его стоимости для перевозчиков из бюджета, с 48,3 тыс. до 40 тыс. рублей за тонну. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

"Министерство также предлагает внести изменения в Налоговый кодекс РФ, предусматривающие снижение условного значения средней оптовой цены реализации авиационного керосина в 2019 году с 48 300 до 40 000 рублей за тонну. Это позволит задействовать демпфирующий механизм для предотвращения роста расходов авиакомпаний, связанных с увеличением стоимости авиатоплива", - отметили в пресс-службе.

Также в Минтрансе сказали, что ведомство разделяет позицию о необходимости единовременной поддержки авиационной отрасли и возмещения авиакомпаниям части затрат за 2018 год, связанных с ростом стоимости авиатоплива в российских аэропортах.

Ранее газета "Известия" со ссылкой на письмо Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (представляет интересы всех крупных авиакомпаний, кроме группы "Аэрофлот"), направленное вице-премьеру РФ Максиму Акимову и главе Минтранса Евгению Дитриху, сообщила, что перевозчики предложили несколько способов сдерживания роста стоимости авиабилетов.

Отмечается, что все варианты предусматривают предоставление помощи из бюджета. Как пишет газета, авиаперевозчики просят снизить планку демпфера (компенсация перевозчикам в случае резкого роста цен на топливо) с 48,3 тыс. до 40 тыс. рублей за тонну, установив ее на уровне декабря 2017 года, до начала резкого роста цен на авиатопливо. Авиаперевозчики считают, что, если бы демпфер с планкой отсечения в 40 тыс. рублей заработал с 1 августа, авиакомпании получили бы из казны около 5 млрд рублей и еще по 8-9 млрд рублей в последующие годы.

Кроме того, для частичного возмещения потерь прошлого года авиаперевозчики просят выделить единовременную финансовую помощь в размере 23 млрд рублей. По данным источников, эти деньги предполагается направить всем авиакомпаниям пропорционально потребленному топливу.