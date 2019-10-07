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Блокчейн используют для контроля соблюдения требований в возобновляемой энергетике США

Это позволит существенно сократить расходы на коммунальные услуги и снизить уровень взаимодействия на окружающую среду

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Четыре американских энергетических компании внедрят реестр на основе технологии блокчейн для отслеживания соблюдения экологических требований в рамках программы Property Assessed Clean Energy (PACE), сообщило издание Smart Energy.

Клиенты компаний Ygrene Energy Fund California, Renovate America, Energy Efficient Equity и PACE Funding Group, участвующие в программе PACE, получают финансирование для модернизации оборудования в сфере возобновляемой энергетики и общее повышение уровня энергоэффективности. Использование распределенного реестра позволит компаниям отслеживать энергетические показатели, подтверждающие соблюдение требований к участию в программе.

Программа PACE, в которой могут принимать участие как частные, так и корпоративные клиенты, позволяет существенно сократить расходы на коммунальные услуги и снизить уровень воздействия на окружающую среду за счет уменьшения объема вредных выбросов.

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