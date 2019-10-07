Организаторы бизнес-форума в Краснодаре проведут игру по мотивам проектов Илона Маска

КРАСНОДАР, 7 октября. /ТАСС/. Бизнес-игру по мотивам проектов в сфере топливного предпринимательства главы компании SpaceX, американского миллиардера Илона Маска проведут в Краснодаре в рамках предстоящего бизнес-форума "Дело за малым". Об этом сообщили в понедельник журналистам в оргкомитете форума.

Организаторы бизнес-форума ранее направили Илону Маску приглашение на участие в мероприятии. Официального подтверждения от него пока не поступало.

"В рамках предпринимательского форума "Дело за малым" проведут пять бизнес-игр. Одной из игр будет "Кактебетакоево", бизнес-утопия по мотивам проектов Илона Маска. По легенде игры, кубанская станица Кактебетакоево - это место, в котором Марс уже освоен, осталось лишь утрясти вопросы с местным населением. В течение игры участникам предстоит поработать с реальными проектами топового предпринимателя из Калифорнии и потренироваться в генерации собственных идей", - говорится в сообщении.

В оргкомитете ТАСС уточнили, что проекты Маска, по которым планируется провести бизнес-игру, не планируют раскрывать для сохранения интриги среди участников. Организаторы отметили, что такой формат, как бизнес-игры, выбран для того, чтобы участники смогли почувствовать себя в роли руководителей крупных стратегически важных предприятий.

"Участие в бизнес-играх позволяет будущим и действующим предпринимателям осуществить самые смелые идеи, на которые в рамках действующих предприятий, возможно, они не решились бы. А здесь, реализовав задуманное, они увидят результат, к которому эта задумка может привести, и уже после этого принять решение о воплощении идеи в жизнь", - процитировали в оргкомитете врио руководителя департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края Виталия Воронова.

Форум "Дело за малым" пройдет в Краснодаре 18-19 октября. Предварительно свое участие в мероприятии подтвердил министр экономического развития РФ Максим Орешкин. Ожидается не менее 20 тыс. участников, форум станет одним из крупнейших бизнес-мероприятием в России. В 2018 году темой форума была цифровая трансформация бизнеса, среди известных гостей, принявших участие в мероприятии, был американский актер Стивен Сигал. Темой этого года станет человеческий капитал.