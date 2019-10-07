ВСМ из Москвы до Нижнего Новгорода запустят в 2024 году

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Высокоскоростную железнодорожную магистраль Москва - Нижний Новгород введут в эксплуатацию в 2024 году, линию Москва - Санкт-Петербург - в 2026 году. Об этом сообщил начальник центра организации скоростного и высокоскоростного сообщения "Российских железных дорог" Дмитрий Катцын на заседании временной комиссии Совета Федерации.

"Сегодня... мы рассматриваем это как общий проект - ВСМ Санкт-Петербург - Москва - Нижний Новгород, состоящий из двух участков, - Москва - Нижний Новгород, к строительству которого мы готовы приступить уже сейчас, и в магистральном плане сроки запуска этой линии - 2024 год. И Санкт-Петербург - Москва готовы проектировать, плановые сроки запуска линии - 2026 год", - сказал он.

Катцын добавил, что в случае ВСМ Москва - Нижний Новгород проектирование завершено, получено положительное заключение Главгосэкспертизы.

"По Санкт-Петербург - Москва, где мы только готовимся к проектированию, рассматриваем четыре варианта трассы. Один вариант соответствует обоснованию инвестиций, второй вариант его незначительно уточняет с учетом произошедших за 10 лет изменений. Два других варианта - оба в приближении к Великому Новгороду, один из них проходит через особо охраняемые природные зоны, другой обходит их", - заключил он.

В апреле президент РФ Владимир Путин поддержал идею проектирования ВСМ Москва - Санкт-Петербург. РЖД планировали приступить к проектированию осенью. Стоимость строительства высокоскоростной магистрали предварительно оценивается в 1,5 трлн рублей, говорил в июне вице-премьер РФ Максим Акимов.