Сбербанк запустил сервис для малого и микробизнеса по возврату НДС и акцизов из бюджета

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Сбербанк запустил новый сервис, благодаря которому клиенты из сегмента малого и микробизнеса смогут возместить налоги из бюджета без посещения Федеральной налоговой службы (ФНС) России. Как сообщила в понедельник пресс-служба кредитной организации, речь идет о возврате НДС и акцизов, сервис позволит сократить срок со 102 до пяти-семи дней.

"Сбербанк начал тиражирование продуктов "Возмещение налогов из бюджета НДС/Акцизы" для малого и микробизнеса. Он выпускает электронную банковскую гарантию и помогает клиенту сформировать пакет документов в личном кабинете <…> для отправки его в налоговую инспекцию. Налоговая служба возвращает сумму НДС в течение семи дней. Процедура возмещения происходит полностью в электронном виде", - говорится в сообщении.

Данный набор услуг стал возможен благодаря развитию цифровых сервисов Сбербанка и ФНС.

"Новый сервис максимально упростит взаимодействие с налоговыми органами для наших клиентов из сегмента "малый и микробизнес". При его использовании возмещение НДС time-to-money (по временным затратам - прим. ТАСС) сокращается в 10-12 раз", - отметил зампредседателя правления банка, руководитель блока "Корпоративно-инвестиционный бизнес" Анатолий Попов, чьи слова приводятся в сообщении.

Заместитель руководителя ФНС России Даниил Егоров считает, что реализованные ФНС технологические решения расширили функционал сервисов для налогоплательщиков. "Внедряя эти решения уже в естественную среду деятельности налогоплательщиков, мы стремимся помочь предпринимателям оптимизировать взаимодействие с государством. Сервисы, которые позволяют бизнесу ускоренно вернуть оборотные средства, еще более эффективны с точки зрения экономики, так как приводят к расширению возможности формирования новой добавленной стоимости", - цитирует его пресс-служба.

Сбербанк стал первым банком в России, представившим корпоративным клиентам возможность взаимодействия с налоговыми органами по вопросу возврата НДС через удаленные каналы связи, а также первым банком, выдавшим электронную банковскую гарантию в пользу налоговых органов. Теперь при использовании банковской гарантии сроки возврата суммы НДС можно сократить до семи дней без посещения налоговых органов.