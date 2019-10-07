Министр энергетики США опроверг сообщения о своей возможной отставке

ТАСС, 7 октября. Министр энергетики США Рик Перри в понедельник опроверг информацию о своей возможной отставке. Об этом сообщило агентство Reuters .

"Нет, я здесь, я на своем посту", - сказал Перри в ходе пресс-конференции в Литве в ответ на просьбу прокомментировать информацию о своей возможной отставке, которую ранее распространила газета Politico.

"Они пишут об этой истории уже по меньшей мере девять месяцев. Возможно, однажды они окажутся правы, но это будет не сегодня, не завтра, не в следующем месяце", - добавил он.

В четверг газета Politico сообщила, что Перри может уйти в отставку в конце ноября из-за скандала вокруг июльского телефонного разговора президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Издание отмечает, что поездка Перри на Украину в мае, когда он возглавлял делегацию США на инаугурации Зеленского, "втянула его в расследование дела в рамках импичмента". Вместе с тем ряд собеседников газеты утверждали, что грядущее кадровое изменение не связано с украинской тематикой. На место Перри прочат его первого заместителя Дэна Бруйетта.

В Литве в понедельник проходит международная конференция, посвященная трансатлантическому сотрудничеству в сфере энергетики, в которой принимают участие министр энергетики США Рик Перри и президент Литвы Гитанас Науседа.