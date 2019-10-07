В Минстрое сообщили о создании собственных фондов защиты дольщиков в 12 регионах

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Региональные фонды защиты прав дольщиков для достройки проблемных жилых объектов созданы в 12 субъектах России. Такие данные в понедельник на заседании комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям привел заместитель министра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин.

"В 12 регионах созданы фонды [защиты дольщиков]", - приводятся слова Стасишина в стенограмме мероприятия.

Ранее вице-премьер Виталий Мутко заявил, что фонды помощи дольщикам намерены создавать не все регионы, и в таком случае единственным вариантом достройки проблемных объектов станет привлечение федерального фонда. По его словам, кабмин проконтролирует завершение долгостроев в регионах, которые решают проблему обманутых дольщиков без участия федеральных средств. Ранее правительство РФ также приняло решение выделить 16 млрд руб. в 35 регионах с наименьшим количеством долгостроев.

Долгострои зарегистрированы в 75 регионах России. Всего в стране насчитывается 3274 проблемных дома общей площадью 16,87 млн кв. м.