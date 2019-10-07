В РЖД назвали стоимость проезда по ВСМ Москва-Петербург

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Средневзвешенный тариф для высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург составит 3416 рублей в ценах 2018 года. Об этом сообщил начальник центра организации скоростного и высокоскоростного сообщения "Российских железных дорог" Дмитрий Катцын на заседании временной комиссии Совета Федерации.

"Тарифная политика - это уровень "Сапсана" и ниже. Средневзвешенный тариф ВСМ для маршрута Санкт-Петербург - Москва в ценах 2018 года - 3416 рублей. Будем этого придерживаться. Финансовая модель разработана, она сбалансирована с таким показателем. Еще отмечу один очень важный факт для нас - "Российские железные дороги" готовы принять на себя в создаваемой схеме риски спроса. Мы уже много раз убеждались, что прогнозируемый спрос на перевозки значительно ниже фактического. Мы это видим и на "Сапсане", на МЦК, думаю, скоро увидим на МЦД", - сказал он.

Катцын напомнил, какой будет компоновка пассажирских составов для ВСМ - концепцию компания представила еще в ноябре 2018 года. Составы будут состоять из 12 вагонов четырех классов - один вагон первого класса, один вагон бизнес-класса, один вагон-бистро, четыре вагона экономического класса и пять вагонов туристического класса. Всего в поезде будет 729 мест. Конструкционная скорость составит 360 км/ч, а демонстрационная - 400 км/ч. Рабочая для подвижного состава температура - от минус 50 градусов до плюс 40 градусов.

В апреле этого года президент РФ Владимир Путин поддержал идею проектирования ВСМ Москва - Санкт-Петербург. РЖД планировали приступить к проектированию осенью. Стоимость строительства высокоскоростной магистрали предварительно оценивается в 1,5 трлн рублей, говорил в июне вице-премьер РФ Максим Акимов.

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