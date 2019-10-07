Международные резервы России за сентябрь выросли на 0,35%

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Международные резервы РФ на 1 октября 2019 года составили более $530,92 млрд, что на 0,35% (или на $1,84 млрд) выше уровня на 1 сентября, сообщил Банк России.

В том числе валютные резервы увеличились на 0,8% - до $423,07 млрд, стоимость монетарного золота снизилась на 1,5% и достигла почти $107,85 млрд.

Международные резервы РФ, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (SDR), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

