Объем инвестиций в Пензенской области по итогам года достигнет 94 млрд рублей

ПЕНЗА, 7 октября. /ТАСС/. Объем инвестиций, привлеченных в экономику Пензенской области по итогам 2019 года, прогнозируется на уровне 94 млрд рублей, сообщил в понедельник первый зампред правительства региона Андрей Лузгин на оперативном совещании.

"Цель, стоящая перед нами по итогам 2019 года, это инвестиции в размере почти 94 млрд рублей, темп роста - 102,7% [по сравнению с 2018 годом]", - сказал Лузгин.

По его словам, за первое полугодие объем инвестиций в основной капитал превысил 35 млрд рублей. Это на 5 млрд рублей выше показателя за аналогичный период прошлого года, однако темпы роста инвестиций в отчетный период замедлились, добавил Лузгин. "Мы завершили в первом полугодии пять крупных проектов, которое сопровождало правительство Пензенской области, до конца года планируем завершить еще четыре", - подчеркнул он.

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев сообщил, что Национальная ассоциация агентств инвестиций и развития отметила регион как российского лидера по числу запущенных с начала года инвестпроектов. Важнейшими из них стали запуск комплекса по выращиванию грибов, завода панельного домостроения, площадки по выращиванию родительского стада индейки, завода по производству пенополиуретана и свиноводческих площадок ГК "Черкизово". Власти региона рассчитывают до конца года реализовать еще ряд проектов. В частности, ожидается запуск свиноводческого комплекса в Лопатинском районе, ввод всех площадок комплекса по выращиванию яйца индейки компании "Авиаген", открытие сыродельного завода компании Hochland.

Лузгин добавил, что в 2020 году в Пензе планируется завершить реализацию шести крупных инвестпроектов на общую сумму 16,5 млрд рублей, включая проект по производству мяса индейки ГК "Дамате", открытие трех свиноводческих площадок ГК "Черкизово", запуск завода компании "Фомлайн" по производству матрасов. "Мы также рассчитываем, что к лету 2020 года компания "Технокорд" завершит проектные работы и выйдет на площадку по строительству завода по глубокой переработке пшеницы в Сердобске", - сказал Лузгин.

По итогам 2018 года в Пензенскую область было привлечено свыше 88 млрд рублей в виде инвестиций, что на 20% больше в сравнении с 2017 годом. В Пензенской области реализуется более 40 инвестпроектов, в том числе с иностранным участием.