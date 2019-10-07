Импорт продовольствия в Москве снизился на 30%

МОСКВА. 7 октября. /ТАСС/. Импорт продовольствия в Москве за последние годы сократился на 30% благодаря росту количества товаров российских производителей, сказал мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник во время посещения вместе с министром сельского хозяйства России Дмитрием Патрушевым центральной площадки фестиваля "Золотая осень" на Красной площади и выставки раритетной сельхозтехники.

"Количество импортного мяса уменьшилось в четыре раза, количество импортной рыбы - в два раза. В целом импорт продовольствия в Москве на 30% снизился. Все это заполняется российскими производителями из самых различных регионов, начиная от Дальнего Востока, заканчивая Калининградом. Так что работа с министерством сельского хозяйства с подрядчиками, сельхозпроизводителями, с регионами имеет важнейшее значение для Москвы, чтобы наполнить рынок Москвы качественными товарами по оптимальной цене", - сказал Собянин.

По его словам, в Москве активно развивается торговая инфраструктура.

"За последние годы количество магазинов увеличилось на 80%, появились достаточно цивилизованные рынки, посвященные сельскому хозяйству, фермерской продукции, некоторые из них становятся круглогодичными, основательными, появился оптовый и мелкорозничный рынок "Фудсити" - крупнейший в Европе", - рассказал мэр Москвы.

Он отметил, что Красная площадь впервые стала центральной площадкой "Золотой осени". "Впервые на Красной площади вместе с министерством сельского хозяйства проводим "Золотую осень". И не только на Красной площади, но и в десятках точках по всему городу, огромное количество коммерческих партнеров участвует в этом мероприятии", - сказал Собянин.

По словам Патрушева, в настоящее время Москва "как никогда стала ближе к сельскому хозяйству, а производители сельскохозяйственной продукции стали ближе к горожанам". "Есть региональные бренды, которые известны не только в Москве, но и за рубежом, они являются конкурентоспособными. Такие мероприятия (как выставка "Золотая осень") позволяют сделать нашу продукцию более потребляемой, <...> и в целом наша продукция пользуется популярностью в мире. У нас серьезно увеличивается экспорт сельскохозяйственной продукции", - отметил министр сельского хозяйства.

О фестивале

В 56 торговых шале на Красной площади представлены товары из десятков регионов России. Свои блюда представили 16 ресторанов. Посетителям ярмарки на Красной площади предлагают попробовать настоящий кубанский борщ, пряный тыквенный суп, шурпу, "кагай-шурби" (чувашский суп из субпродуктов), сибирские пельмени, жаренную на гриле онежскую ряпушку, кашу из гороха с лесными грибами, чертламу (разновидность блинов) на айране с мясом, "жалбаур" (баранья печень по-балкарски), запеченную в тесте спинку косули с фундуком, а также тульские "лапти" (традиционные тульские пироги с картошкой), муромские калачи, крымские чебуреки с различными начинками, эчпочмаки и чак-чак.

Гости фестиваля также могут принять участие в гастрономических шоу, которые проводятся под руководством опытных шеф-поваров и посоревноваться за титул главного кулинара осени. Кроме того, взрослые и дети могут научиться управлять миниатюрными копиями агротехники и принять участие в забавном ралли. На сцене ярмарки на Красной площади выступают фольклорные коллективы, исполняющие народную музыку в современной обработке.

Традиционный осенний гастрономический фестиваль "Золотая осень" проходит в Москве с 4 по 13 октября. Он охватил свыше 1,5 тыс. площадок, включая четыре площадки в центре города, 27 - в округах, 96 ярмарок выходного дня, 22 сельскохозяйственных рынка и 1386 сетевых магазинов.

Участники из регионов России привезли на фестиваль свыше 250 тонн продукции, в том числе 230 видов рыбы и морепродуктов, 120 видов сыров и молочной продукции, 100 видов мяса и мясных деликатесов, свыше 100 сортов овощей и фруктов. В дни "Золотой осени" для гостей проведут более 400 бесплатных кулинарных занятий.

Как сообщил оргкомитет цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".