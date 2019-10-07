РЭЦ ожидает роста экспорта алкоголя в ближайшее время более чем в три раза

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Российский экспортный центр (РЭЦ) прогнозирует увеличение экспорта российской алкогольной продукции в ближайшие годы более чем в три раза, до $500 млн благодаря вступающим с начала 2020 года мерам экспортной поддержки отрасли. Такую точку зрения ТАСС высказали в пресс-службе РЭЦ.

Согласно поправкам в Бюджетный и Налоговый кодексы, подписанным президентом России Владимиром Путиным и вступающим в силу с начала 2020 года, российские производители крепкого алкоголя, игристых вин и пива в случае участия в экспортной деятельности смогут претендовать на меры государственной поддержки. Изменения в закон, разработанные РЭЦ совместно с Минфином и Минсельхозом, позволят получать субсидирование процентной ставки по кредитам, субсидии на перевозку продукции и экспортную выставочную-ярмарочную деятельность.

"Уже сейчас производители алкоголя смогут участвовать в международных выставках и бизнес-миссиях, субсидируемых государством. Для получения поддержки по транспортировке и субсидированию процентных ставок необходимо внесение "алкогольных" кодов ТН ВЭД в действующие постановления правительства РФ, что предполагается сделать в ближайшей перспективе", - сказал управляющий директор РЭЦ по внешним связям Максим Филимонов.

Как отметили в РЭЦ, экспорт водки в мире составляет около $40 млрд, из которых треть приходится на бренды русского происхождения. Однако российские производители экспортируют продукцию только на $150 млн.

Директор по поддержке экспорта агропромышленного комплекса РЭЦ Руслан Царгуш указал, что это свидетельствует о наличии потенциальной огромной ниши сбыта для российского экспорта алкоголя и высоком спросе на российскую продукцию.

"Перспективы российского экспорта базируются на восприятии водки как исконно русского продукта и сам этот рынок в мире формировался на русской и советской водках. Отношение европейских потребителей к российской водке осталось неизменным - это привлекательный продукт с высоким качеством", - считает он. Царгуш полагает, что создание государственной программы поддержки "русской водки" на зарубежных рынках позволит реализовать весь потенциал российских производителей на международных рынках.

По итогам 2018 года объем экспорта водки из России вырос на 11%. Это порядка 7% от общего объема российского производства и примерно 6% от мирового потребления. Ключевыми экспортерами российского крепкого алкоголя стали Великобритания, Франция, Германия, США и Израиль.