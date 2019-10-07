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Сербия и Турция подписали девять соглашений о сотрудничестве в разных сферах

Документы охватывают направления от обороны и образования, до экономики и современных технологий

БЕЛГРАД, 7 октября. /ТАСС/. Заседание совета по сотрудничеству Сербии и Турции в Белграде завершилось подписанием девяти соглашений, отхватывающих различные сферы от обороны до образования, экономики и современных технологий. Об этом заявил в понедельник президент Турции Тайип Эрдоган в ходе совместной пресс-конференции с сербским президентом Александаром Вучичем.

"Мы подписали девять соглашений, заседание совета оказалось очень плодотворным и эффективным", - заявил турецкий лидер. По его словам, подписанные документы "касаются проектов в области обороны, образования, экономики и современных технологий". По словам Эрдогана, "по результатам визита будут открыты шесть новых фабрик от автомобилестроения до текстиля".

В свою очередь президент Сербии высоко оценил турецко-сербское сотрудничество, назвав его "наиболее успешным в истории стран". "Мы закончили свои войны с турками, теперь мы хотим строить отношения", - заявил Вучич.

Собеседники заявили, что намерены повысить существующий товарооборот (€1,2 млрд в 2018 году) до 2 млрд в краткосрочной перспективе и до 5 млрд в долгосрочной перспективе.

Президент Турции Тайип Эрдоган находится в Сербии с двухдневным визитом. В программе первого дня поездки запланированы переговоры с лидером Сербии Александаром Вучичем и совместное заседание совета по сотрудничеству двух стран. Кроме того, президенты дадут старт строительству автотрассы Белград - Сараево.

Теги
ТурцияСербияВучич, АлександарЭрдоган, Реджеп Тайип
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