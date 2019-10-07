Доля региональных банков в кредитах компаниям и населению не превышает 10%

ТАСС, 7 октября. Доля региональных банков в кредитах компаний и физлиц в РФ не превышает 10%, говорится в аналитическом обзоре бюро кредитных историй "Национальные кредитные рейтинги" (НКР) "Региональные банковские системы".

"За исключением Республики Крым и Татарстана, ни в одном из 79 субъектов РФ (без учета Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей) доля местных банков в кредитах компаниям и населению не превышает 10%", - говорится в материале.

По мнению аналитиков, роль местных банков уменьшается по мере ужесточения надзорной практики регулятора и консолидации банковского сектора в руках крупных игроков. В 37 субъектах РФ местные банки сегодня либо отсутствуют, либо их доля в кредитах клиентам составляет менее 1%. При этом из этих 37 регионов Воронежская, Тульская, Кемеровская и Иркутская области, Красноярский край, Республика Башкортостан, Ямало-Ненецкий автономный округ входят в топ-20 по совокупному объему банковских кредитов. Лидером по доле местных банков в кредитах является Республика Крым (73,2% на 1 июля), где почти весь объем кредитов приходится на РНКБ.

В обзоре отмечается, что в первом полугодии 2019 года прирост кредитов на 1% и более наблюдался у местных банков в 37 регионах. По прогнозам аналитиков, доля местных банков в большинстве регионов продолжит снижаться как по мере усиления конкуренции за заемщиков, так и вследствие перехода отдельных сильных региональных игроков под федеральную франшизу в рамках слияний и поглощений (M&A). По данным НКР, в привлечении средств компаний и физлиц региональные банки сохраняют сильные позиции, хотя их доля устойчиво снижается. Так, в 18 субъектах доля местных банков в привлеченных клиентских средствах превышает 10%. Без учета Костромской области и Ханты-Мансийского автономного округа, где весь объем приходится на Совкомбанк и Сургутнефтегазбанк, лидерами являются республики Крым (80,9%) и Татарстан (43,7%), Амурская и Свердловская области (28,1% и 24,4% соответственно).