Таксопарки и водители "Яндекс.Такси" заработали за два года 315 млрд рублей

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Таксопарки и водители, сотрудничающие с сервисом "Яндекс.Такси", заработали в России за два года более 315 млрд рублей, что стало возможным за счет внедрения технологий, повышающих эффективность работы таксистов. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил генеральный директор "Яндекс.Такси" Даниил Шулейко.

"Заработок водителя напрямую зависит от времени водителя за рулем. Текущие технологии позволили и нам, и нашим коллегам кардинально изменить эффективность такси. Только в России почти 2 млн водителей и нескольких десятков тысяч таксопарков. За последние два года водители и таксопарки, которые сотрудничали с "Яндекс.Такси", смогли заработать более 315 млрд рублей. Во многом это стало возможным благодаря технологиям распределения заказа, прогнозирования спроса и оптимальной маршрутизации", - пояснил он.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе "Яндекс.Такси", эти данные соответствуют периоду с сентября 2017 года по сентябрь 2019 года.

Ранее консорциум международных экспертов по инициативе АНО "Цифровая экономика", Гильдии такси при Московской торгово-промышленной палате и Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) представили на пресс-конференции ТАСС исследование "Такси в крупнейших городах: роль и опыт регулирования". Согласно данным экспертов, в частности, Москва стала лидером среди крупнейших мегаполисов мира по отношению заработка водителя к стоимости поездки: в Москве эта доля равна 40%, для сравнения в Нью-Йорке - 25%.

Вместе с тем, согласно исследованию, Москва стала антилидером по разнице стоимости средней поездки на такси и на городском транспорте (метро). Так, если в Сингапуре стоимость поездки на такси превышает стоимость поездки на метро в среднем в 3,8 раза, в Лондоне - в два раза, в Нью-Йорке - в пять раз, то в Москве за поездку на такси приходится тратить в среднем в 11,4 раза больше (40 рублей на метро против 455 рублей на такси).