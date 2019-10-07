Минсельхоз Испании оценил ущерб от возможных пошлин США на товары в €765 млн

МАДРИД, 7 октября. /ТАСС/. Испанские товары на сумму порядка €765 млн могут попасть под возможные американские пошлины. Об этом сообщил в понедельник журналистам и.о. министра сельского хозяйства, рыболовства, пищевой промышленности Испании Луис Планас.

"Мы проводим оценку, сложно определить все статьи, мы говорим о цифре в €1 млрд, но если ссылаться на 2018 год, то будет €764,5 млн, но я не могу исключать, что в ближайшие дни эта сумма будет пересмотрена", - приводит его слова агентство Europa Press.

Как отмечает агентство EFE, данная сумма подсчитана на основании продаж сельскохозяйственной продукции Соединенным Штатам в прошлом году. После встречи с представителями региональных властей страны Планас заявил о "единстве точек зрения" на то, как бороться с данной проблемой. И.о. министра выразил надежду на то, что переговоры между Брюсселем и Вашингтоном позволят добиться того, чтобы сельскохозяйственный сектор "остался за рамками этих возможных санкций".

Планас также уточнил, что у Мадрида и Парижа схожи позиции по данному вопросу. "Мы хотим переговоров, но и твердости ЕС", - заверил он. В свою очередь испанские регионы попросили содействия в том, чтобы открыть путь на новые рынки.

2 октября арбитраж ВТО разрешил США ввести пошлины на товары и услуги стран Евросоюза почти на $7,5 млрд в связи с тем, что ЕС не выполнил ранее принятые организацией решения, касающиеся субсидирования корпорации Airbus. Тяжба по субсидированию государствами Евросоюза Airbus идет с 2004 года. Вашингтон пожаловался на практику субсидий этой компании со стороны Великобритании, Германии, Испании и Франции. После этого состоялась серия разбирательств по спору.

ЕС настаивает, что привел ситуацию с субсидиями в соответствие с правилами ВТО. Однако в мае 2018 года апелляционный орган ВТО вынес решение в пользу США.