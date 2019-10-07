"Газпром нефть" интересуется участием в проекте Мансурия в Ираке в составе консорциума

БАГДАД, 7 октября. /ТАСС/. "Газпром нефть" продолжает интересоваться проектом освоения месторождения Мансурия в Ираке, изучает возможность участия в тендере в составе консорциума. В настоящий момент компания ожидает от иракской стороны объявления конкурса, после этого она примет окончательное решение, сообщил журналистам глава "Газпром нефти" Александр Дюков.

"Мы заявили о своем интересе в реализации этого проекта. Мы рассматриваем, в том числе, возможность реализации этого проекта в консорциуме. Решение будет приниматься нами позже. Мы планируем подать заявку на тендер после того, как он будет официально объявлен, и выберем консорциум как подход к реализации этого проекта", - сказал он.

Дюков рассказал, что компания присутствует в Ираке с 2010 года и намерена участвовать в ряде новых проектов в регионе. "Мы планируем не останавливаться на достигнутом и рассматриваем ряд проектов в нефтегазовой отрасли. Мы планируем продолжить инвестиции и рассматриваем ряд инвестиций в новые проекты", - добавил он.

Глава "Газпром нефти" напомнил, что компания в настоящий момент реализует в Ираке проект Бадра. "В 2014 году мы начали промышленную добычу нефти. Если говорить о реализации этого проекта, то мы завершили строительство запланированного количества скважин, их 22. И можно сказать, что добыча на этом месторождении уже вышла на полку", - добавил он.

Министр нефти Ирака Тамер аль-Гадбан ранее говорил, что "Газпром" и "Лукойл" заинтересованы в разработке месторождения Мансурия на границе Ирака и Ирана. Ирак работал по нему с консорциумом, который возглавляла турецкая компания. Но сейчас этот контракт приостановлен. Он добавлял, что Ирак хочет ускоренного развития этого проекта и отдает ему высокий приоритет. Газ с этого месторождения должен снабжать три мощные электростанции.