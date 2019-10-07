Технику для складов и строительных работ представило Ставрополье на выставке в Москве

СТАВРОПОЛЬ, 7 октября. /ТАСС/. Предприятия Ставропольского края стали участниками международной выставки "Агропродмаш-2019", которая открылась в Москве. Регион представил оборудование для производства пищевых продуктов, технику для складов и машины для строительных работ, сообщили в понедельник в пресс-службе краевого министерства экономического развития.

"Свое оборудование для обжарки и обработки сыпучих продуктов представила компания "Тайфун-Инновация". Оборудование для производственных предприятий и складов демонстрирует производственная компания "ПромРешение". Оборудование для строительных работ предложила для ознакомления участникам и гостям выставки компания "Микс Трейд", - говорится в сообщении.

Участие предприятий Ставрополья в выставке обеспечил краевой Фонд поддержки предпринимательства. "По своим масштабам выставка "Агропродмаш" входит в десятку крупнейших в Европе отраслевых событий и успешно способствует развитию международных связей. Насыщенная деловая программа выставки поможет определить точки роста региональных производителей, поможет им найти новых партнеров", - приводятся в сообщении слова министра Сергея Крынина.

Выставка "Агропродмаш - 2019" продлится до 11 октября на территории московского "Экспоцентра". Площадь экспозиции превышает 61 тыс. кв. м, свои разработки представили порядка 900 компаний из более 30 стран мира.