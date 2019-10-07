В Минтрансе рассказали, когда начнется движение грузовых поездов по Крымскому мосту

ТАСС, 7 октября. Движение грузовых поездов по железнодорожной части Крымского моста начнется в июне 2020 года, это связано с необходимостью сохранить памятник археологии на подходах к мосту. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минтранса РФ.

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"Движение по железнодорожной части Крымского моста откроется в декабре 2019 года. Подходы к мосту запустят одновременно с мостом. Двухпутные дороги свяжут его с сетью дорог на материке и полуострове. Подходы с керченской стороны введут в эксплуатацию в два этапа. Основная часть будет готова в конце текущего года - для запуска движения составов, обеспечивающих пассажирские перевозки. Вторым этапом - в июне 2020 года - на мосту и подходах откроется грузовое движение. Предложения по срокам открытия грузового движения Министерство транспорта документально оформило и передало в правительство РФ. Такое решение связано с переносом участка керченского подхода, чтобы сохранить уникальный памятник археологии - античную усадьбу. Она была обнаружена на этапе подготовки территории к строительству", - рассказали ТАСС в пресс-службе Минтранса РФ.

Ранее движение по железнодорожной части моста планировалось открыть в конце 2019 года, сроки открытия пассажирского движения не корректировались.

Доктор исторических наук, заведующий отделом полевых исследований Института археологии РАН Александр Масленников пояснил ТАСС, что уникальность усадьбы состоит, в том числе, в уровне ее сохранности.

"Аналогов сельской усадьбы такой площади, сложности и такой хорошей сохранности нет не только на территории Крыма, но и во всем Причерноморье. Уникальность этого поселения - в очень высоком уровне строительного дела. Памятник находится на Керченском полуострове, в западной части Боспорского царства. Это далекая окраина эллинского мира, но здесь мы видим в самом лучшем проявлении опыт античного градостроительства. У того, кто строил эту усадьбу, были не просто большие, а очень большие материальные возможности. Предположительно, это даже не представитель социальной имущественной верхушки, а, скорее, член правящей царской династии или вообще сам царь Боспора", - отметил эксперт.

Крымский мост - самый длинный в России и Европе, соединяет Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край). Он обеспечит бесперебойное транспортное сообщение Крыма с другими регионами России. Транспортный переход состоит из параллельно расположенных автомобильной и железнодорожной трасс. Автомобильная часть моста заработала в мае 2018 года, грузовое движение по нему началось позже - осенью того же года.