Володин выступил за двукратное увеличение финансирования госпрограммы развития села

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Финансирование госпрограммы комплексного развития сельских территорий необходимо увеличить в два раза, соответствующее предложение Госдумы было поддержано кабмином РФ. Об этом в понедельник заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин в интервью телеканалу "Россия-24".

"Нам необходимо увеличить финансирование этой программы, - сказал Володин. - Потому что, если только мы пойдем теми темпами, которые сейчас предлагает профинансировать Минфин, результата не будет".

По его словам, председатель правительства РФ услышал позицию нижней палаты и уже дал поручение "двукратно увеличить базовую цифру" финансирования этой программы.

"Мы обязаны думать о развитии сельских территорий, причем комплексного развития. И в этой связи предложения, которые сегодня нами внесены, мы считаем, должны быть доработаны", - отметил он.

Спикер Госдумы также напомнил о развитии сельского хозяйства РФ опережающими темпами. "Сельское хозяйство демонстрирует на протяжении последних пяти лет рост, причем рост темпами выше среднемировых. Рост этого сектора сегодня опять-таки наблюдается больше, чем, допустим, в других секторах экономики - 3 и 4 процента", - заключил Володин.

Госпрограмма комплексного развития сельских территорий была утверждена правительством РФ в конце мая. Общий объем ее финансирования в 2020-2025 годах первоначально должен был составить около 2,3 трлн рублей, из которых 1 трлн предполагалось выделить из федерального бюджета.