Чувашия представит на выставке "Золотая осень" в Москве агропромышленный комплекс региона

ЧЕБОКСАРЫ, 7 октября. /ТАСС/. Делегация из Чувашии представит на российской агропромышленной выставке "Золотая осень - 2019" в Москве продукцию ведущих сельхозпроизводителей региона. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе правительства республики.

"Чувашия - традиционный участник "Золотой осени". Мы покажем на выставке все, чем гордится агропромышленный комплекс республики: хмелем, пивом, шартаном, различными мясными и молочными продуктами крупных производителей", - цитирует пресс-служба министра сельского хозяйства республики Сергея Артамонова.

По словам министра, для агропрома Чувашии важны инвестиционные соглашения, новые проекты, создающие рабочие места. В ходе выставки планируется подписать несколько инвестиционных соглашений.

"Для чувашских аграриев выставка - традиция не только показать себя, но и научиться новому, наладить долгосрочные партнерские отношения, традиция развития своего агробизнеса", - уточнил Артамонов.

"Золотая осень - 2019" пройдет с 9 по 12 октября на территории ВДНХ. Выставка будет включать в себя разделы: "Регионы России и зарубежные страны", "Сельскохозяйственная техника и оборудование для АПК", "Оборудование для животноводства. Ветеринария. Корма", "Животноводство и племенное дело", "Средства производства для растениеводства. Семеноводство", "Фестиваль национальных культур". Организатором выставки является Министерство сельского хозяйства РФ.